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Türkiye
DHA 20.04.2023 15:36

Bolu'da tırla çarpışan otomobildeki 4 kişi hayatını kaybetti

Bolu'da, tır ile çarpıştıktan sonra alev alan otomobildeki çift ile 2 çocukları hayatını kaybetti, 1 çocukları ise yaralandı. Tırdaki 2 kişi de kazadan yaralı kurtuldu.

Bolu'da tırla çarpışan otomobildeki 4 kişi hayatını kaybetti

Kaza, dün gece Anadolu Otoyolu'nun Cankurtaran Havullu köyü mevkiinde meydana geldi.

Ankara istikametine seyreden Salih Uyar idaresindeki tır ile Feyzullah Doğan yönetimindeki otomobil çarpıştı.

Tır ve otomobilin alev alıp yandığı kazada, otomobil sürücüsü ile eşi Şahsenem Doğan, çocukları Eren Doğan ile Koray Doğan olay yerinde yaşamını yitirdi, Salih Doğan ise yaralandı.

Bolu'da tırla çarpışan otomobildeki 4 kişi hayatını kaybetti

Tır sürücüsü Salih Uyar ile yedek sürücü Hacı Koç da kazadan yaralı kurtuldu.

Yaralılar, ihbarla bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri tarafından Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'ne kaldırıldı.

Bolu'da tırla çarpışan otomobildeki 4 kişi hayatını kaybetti

Çarpmanın etkisiyle tırda ve otomobilde çıkan yangını, itfaiyeciler yaklaşık 1 saatte söndürdü.

Aynı aileden 4 kişinin cansız bedenleri, cumhuriyet savcısının incelemelerinin ardından Gerede Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

Kaza nedeniyle yaklaşık 2 saat ulaşıma kapalı kalan yol, araçların kaldırılmasının ardından yeniden açıldı.

Tır sürücüsü Salih Uyar, tedavisinin ardından jandarma tarafından gözaltına alındı.

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