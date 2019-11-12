Türkiye
Ahmet Altan gözaltına alındı12 Kasım 2019 Salı 19:35 - Son Güncelleme 13 Kasım 2019 Çarşamba 00:50
"FETÖ darbe çağrışımı" davasında tahliye edilen ve hakkında yakalama kararı çıkarılan Ahmet Altan, İstanbul Göztepe'deki evinde gözaltına alındı.
[Fotoğraf: AA]
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Ahmet Altan hakkında verilen tahliye kararının kaldırılmasına ilişkin itiraz karara bağlandı.
İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi Altan’ın tahliye edilmesine yönelik kararı kaldırdı. Altan hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
Altan, İstanbul Göztepe'deki evinde gözaltına alındı.
FETÖ'nün medya yapılanması davasında Ahmet Altan, "Silahlı terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etme" suçundan 10 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Mahkeme heyeti Ahmet Altan'ın tahliyesine karar vermişti.
Kaynak: TRT Haber