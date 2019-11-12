Türkiye
Kemaliye İlçe Jandarma Komutanı FETÖ'den gözaltına alındı12 Kasım 2019 Salı 18:57 - Son Güncelleme 12 Kasım 2019 Salı 18:58
Erzincan'da, Kemaliye İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Miraç Tolga Ataselim FETÖ'ye önelik operasyonda gözaltına alındı.
Denizli Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Ataselim, hakkında gözaltı karar verildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şubesi ekiplerince gözaltına alınan Ataselim, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.
Ataselim, buradaki işlemlerinin ardından soruşturmanın yürütüldüğü Denizli'ye gönderilecek.
Kaynak: AA
Etiketler: fetö soruşturması kemaliye Terörle Mücadele