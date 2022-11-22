Dışişleri Bakanlığının ve Türkiye'nin Moskova Büyükelçiliğinin girişimleriyle Herson'dan çıkarılan 84 Ahıska Türkü ile Rusya'ya daha önce geçiş yapan 4 Ahıska Türkü'nden oluşan kafile cumartesi gecesi Sarp Sınır Kapısı'ndan ülkeye giriş yaptı.

Pazar günü kara yolu ile getirildikleri Elazığ'da, Aşağıdemirtaş Geçici Konaklama Merkezi'ne yerleştirilen Ahıska Türkleri, daha önce tahliye edilen ve kente getirilen sevdikleriyle ve aile bireyleriyle kavuştu.

Hasret gideren Ahıska Türkleri, geceyi güvenle geçirmenin, huzurla uyumanın mutluluğunu yaşadı.

"Türkiye sağ olsun o sıkıntıların içerisinden bizi çıkardı"

Ahıska Türklerinden Şevket Ömerova, Ukrayna'da yaşadıkları bölgenin savaş nedeniyle yaşanılamaz hale geldiğini, evlerini terk etmek zorunda kaldıklarını belirtti.

Böyle zor bir durumdayken Türkiye'nin kendilerine kucak açtığını ifade eden Ömerova, şunları söyledi:

"Savaş bölgesinde 8 ay boyunca korku içinde yaşadık, rahat uyku uyuyamıyorduk. Evimiz Rusya ile Ukrayna sınırındaydı. Her gün üzerimizden uçaklar uçuyor, çatışma oluyordu. Çok eziyet çektik. Türkiye sağ olsun o sıkıntıların içerisinden bizi çıkardı. Allah razı olsun herkesten. Türkiye'de olmaktan çok memnunuz. Bu gece sıcak yatağımızda, ayaklarımızı uzatarak huzur içinde uyuduk."

Ömerova, konaklama merkezinde her türlü imkanın sağlandığını, kendileriyle yakından ilgilenildiğini anlattı.

[Ahıska Türklerinden Şevket Ömerova ve eşi Zöhre Ömerova.]

"Kendimi yeniden doğmuş gibi hissediyorum"

Eşi Zöhre Ömerova da Ahıska Türklerine kucak açan Türkiye'ye minnettar olduklarını belirtti.

"Allah herkesten razı olsun, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a çok teşekkür ediyoruz. Bizi savaşın içinden çıkardılar." diyen Ömerova, burada kendilerine iyi bakıldığını anlattı.

30 yıldır Ukrayna'da yaşadıklarını, kendilerine pasaport verilmediğini, sıkıntılar çektiklerini ifade eden Ömerova, Türkiye'nin ise kendilerine sahip çıktığını kaydetti.

Ömerova, 8 ay boyunca rahat bir uyku uyuyamadıklarını dile getirerek, "Türkiye'deki ilk gecemde annemden yeni doğmuş gibi uyudum. Burada bize iyi bakıyorlar. Kendimi yeniden doğmuş gibi hissediyorum." dedi.

[Ahıska Türklerinden Gülbahar Şamilova (ortada).]

"Vatanımıza geldik, çocuklarımla uyudum. Allah'tan daha ne isteyeyim?"

Gülbahar Şamilova da 7 ay önce 4 çocuğunun Herson'dan tahliye edilen kafileyle Türkiye'ye getirilerek, Elazığ'daki konaklama merkezine yerleştirildiğini anlattı.

Eşi ve kendisinin pasaportları olmadığı için gelmelerine izin verilmediğini belirten Şamilova, Türk yetkililerin girişimleri sayesinde Türkiye'ye gelebildiklerini söyledi.

Şamilova, "Bize yardımcı olup, buraya getirenlerden Allah razı olsun. Erdoğan babamızdan da Allah razı olsun, onu başımızdan eksik etmesin, çocuklarıma beni kavuşturdu. Vatanımıza geldik, çocuklarımla uyudum. İmkanlarımız çok iyi, çocuklarım okullarına gidiyor. Allah'tan daha ne isteyeyim?" ifadelerini kullandı.

[Ahıska Türklerinden Turgunay Kadimova.]

"Türkiye'ye minnettarız"

Turgunay Kadimova da Türkiye'yi ana vatanları gibi gördüklerini, burada olmaktan büyük mutluluk duyduklarını belirtti.

Elazığ'da çok iyi karşılandıklarını dile getiren Kadimova, her konuda kendilerine yardımcı olunduğunu anlattı.

Kadimova, "Çok sevinçliyiz. Eşime ve gelinime kavuştum. Onlar önceden gelmişti. İki oğlumla ben yeni geldik. Türkiye'ye minnettarız. Katkıda bulunup, yardım eden herkesten Allah razı olsun." diye konuştu.