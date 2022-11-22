Haber Giriş: 22 Kasım 2022 Salı 11:19Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ankara'da DEAŞ operasyonu: 11 gözaltı
[Fotograf: AA]
Terör örgütü DEAŞ'ın Ankara'daki yapılanmasında yer aldıkları belirlenen 11 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma sonucu örgütün Ankara yapılanmasında yer aldıkları tespit edilen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi.
Bu kapsamda hakkında gözaltı kararı verilen 11 şüphelinin yakalanması işlemi, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılıyor.
Etiketler: DEAŞ Terörle Mücadele Ankara
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