Haber Giriş: 22 Kasım 2022 Salı 09:48Son Güncelleme: Kaynak: AA
Refüje çarpan otomobilden düşen kişiye başka bir araç çarptı
Tokat'ın Erbaa ilçesinde, refüje çarpan otomobilden fırlayarak yola savrulan kişi, arkadan gelen başka bir aracın çarpması sonucu hayatını kaybetti.
Sinan Dilbaz yönetimindeki 26 AP 615 plakalı otomobil, D-100 kara yolu Değirmenli köyü yakınlarında refüje çarptı.
Kazada, söz konusu araçtaki Umut Çakmak, aracın arka camından yola savruldu. Arkadan gelen başka bir aracın çarptığı Çakmak, olay yerinde hayatını kaybetti.
Yaralanan Dilbaz ise ambulansla Erbaa Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Çakmak'ın cesedi de aynı hastanenin morguna konuldu.
Etiketler: Tokat Trafik Kazası
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