Haber Giriş: 22 Kasım 2022 Salı 08:58Son Güncelleme: Kaynak: AA
İstanbul'da deniz ulaşımına lodos engeli
İstanbul'da Şehir Hatları'na bağlı bazı seferler etkili olan lodos nedeniyle yapılamıyor.
İstanbul'da, lodos ulaşımı da olumsuz yönde etkiliyor.
Şehir Hatları'nın internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, hava muhalefeti (lodos) nedeniyle Üsküdar-Aşiyan, Aşiyan-Anadolu Hisarı-Küçüksu (Ring), Bostancı-Moda-Kadıköy-Kabataş, Maltepe-Adalar ve Bostancı-Karaköy-Kabataş seferleri gerçekleştirilemiyor.
Etiketler: İstanbul Şehir Hatları Hava Durumu
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