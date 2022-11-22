Haber Giriş: 22 Kasım 2022 Salı 06:42Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Meteoroloji'den kuvvetli yağış ve fırtına uyarısı
Antalya'nın doğusunda kuvvetli yağış, Batı Karadeniz'de kısa süreli fırtına bekleniyor.
Meteoroloji'den yapılan değerlendirmeye göre, Antalya'nın doğu kesimlerinde (Alanya, Gazipaşa, Manavgat ve Serik) yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.
Sabah saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi beklenen kuvvetli yağışlarla birlikte sel, su baskını, yıldırım, heyelan, dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, hortum gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulunuldu.
Batı Karadeniz'de fırtına
Batı Karadeniz'de (Zonguldak-Sinop arası) rüzgarın, öğle saatlerinden itibaren batı ve güneybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/sa) fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
Fırtınanın, aynı gün akşam saatlerinde etkisini kaybedeceği bekleniyor.
Etiketler: Antalya Hava Durumu Karadeniz Bölgesi Meteoroloji Sağanak Yağış Fırtına
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