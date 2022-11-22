Meteoroloji'den yapılan değerlendirmeye göre, Antalya'nın doğu kesimlerinde (Alanya, Gazipaşa, Manavgat ve Serik) yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Sabah saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi beklenen kuvvetli yağışlarla birlikte sel, su baskını, yıldırım, heyelan, dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, hortum gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulunuldu.

Batı Karadeniz'de fırtına

Batı Karadeniz'de (Zonguldak-Sinop arası) rüzgarın, öğle saatlerinden itibaren batı ve güneybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/sa) fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Fırtınanın, aynı gün akşam saatlerinde etkisini kaybedeceği bekleniyor.