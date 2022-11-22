Haber Giriş: 22 Kasım 2022 Salı 02:59Son Güncelleme: Kaynak: AA
Safranbolu'daki geri dönüşüm tesisinde yangın
[Fotograf: AA]
Karabük’ün Safranbolu ilçesinde geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın çevredeki evlere sıçramadan söndürüldü.
Bostanbükü köyünde özel bir firmaya ait geri dönüşüm tesisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Çöp balyalarının yandığını fark eden çevredekiler, durumu polis ve itfaiyeye bildirdi.
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını çevredeki evlere sıçramadan söndürdü.
Tesisin ruhsatsız olduğu gerekçesiyle polis soruşturma başlattı.
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