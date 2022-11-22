Akşam saatlerinde etkisini artıran sağanak, Esenyurt Akçaburgaz Mahallesi'nde hayatı olumsuz etkiledi.

Sağanak nedeniyle bazı sokak ve caddeleri su bastı, araçlar yolda mahsur kaldı.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri suyun içinde kalan araçları kurtardı. Kurtarılan araçlarda ufak çaplı hasar oluştu.

[Fotoğraf: DHA]

Esenyurt Belediyesi'ne bağlı zabıta ekipleri de su basan cadde ve sokakları trafiğe kapattı ve yollarda su tahliye çalışması başlatıldı.

Otomobilde, çekici ile gitti

Yolda mahsur kalan Mustafa Cin, çekici yardımı ile kurtarıldı. Sadece ayaklarının ıslandığını söyleyen sürücü, "Biz suya girdik. Araç suyun içinde kaldı. Ayağımız ıslanmaya başladı. İtfaiyeyi aradık geldi bizi çekti. Burada bekledik, çekici çağırdık, şimdi gidiyoruz. Arabanın içinde az bir su var, ayağımız ıslandı sıkıntı yok. Allah başka keder vermesin, dert vermesin" dedi.