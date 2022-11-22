Haber Giriş: 22 Kasım 2022 Salı 06:01Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Tokat'ta otomobil refüje çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
[Fotograf: İHA]
Tokat'ın Erbaa ilçesinde otomobilin refüje çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
Erbaa D-100 kara yolu Değirmenli Köyü yakınlarında, S. D. idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarptı.
Kazada otomobilde yolcu olarak bulunan Umut Çakmak çarpmanın etkisi ile yola savruldu.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ambulansla Erbaa Devlet Hastanesine sevk edilen Çakmak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Otomobil sürücüsünün yaralı olarak atlattığı kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.
Etiketler: Tokat Trafik Kazası
Sıradaki Haber
Otomobille çarpışan motokurye hayatını kaybetti
Yükleniyor lütfen bekleyiniz