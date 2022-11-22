Haber Giriş: 22 Kasım 2022 Salı 09:20Son Güncelleme: Kaynak: AA
Terör örgütü PKK şüphelisi Yunanistan'a kaçarken yakalandı
Edirne'de, Yunanistan'a kaçmaya çalışan terör örgütü PKK şüphelisi gözaltına alındı.
Jandarma ekipleri, 1. derece askeri yasak bölgede düzenledikleri operasyonda, yasal olmayan yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan terör örgütü PKK şüphelisi İ.A'yı yakaladı.
Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Etiketler: Edirne Yunanistan PKK/KCK Terörle Mücadele
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