Olay, dün saat 03.00 sıralarında Bayrampaşa Muratpaşa Mahallesi’nde meydana geldi. Gece saatlerinde otomobille sokakta süratli bir şekilde seyir halinde olan sürücü, park halindeki 3 araca çarptı. Ortalığın savaş alanına döndüğü kaza sonrasında aracından inen sürücü, etrafa baktıktan sonra arkadaşı olduğu iddia edilen araç çekicisini aradı. Olaydan yaklaşık 45 dakika sonra gelen çekici, sürücünün aracını alarak olay yerinden götürdü.

"Raporu emniyetten alabilirsiniz"

Yaşananların ardından sabah saatlerinde araçlarının yanına gelen sahipleri, gördükleri manzara karşısında şoke oldu. Olay yerine gelen trafik polislerinin bıraktığı “raporu emniyetten alabilirsiniz” notunu gören araç sahipleri soluğu emniyette aldı. Raporu alan araç sahipleri ardından olay yerine gelerek ne olduğunu anlamak için çevredeki güvenlik kamera görüntülerini inceledi.

Polis aracın çekiciyle kaçıran sürücünün peşinde

Sokakta seyreden aracın araçlarına çarptığını ve çekicisiyle götürüldüğünü gören araç sahipleri, kazayı yapan sürücünün yakalanması ve zararlarının karşılanması için emniyete şikayette bulundu. Polisin yaptığı incelemede park halindeki araçlara çarpan otomobilin plakasının 34 GK 8238 olduğu ve Yalçın Akbukut’a ait olduğu tespit edildi. Polis ekipleri, olay yerinden aracını çekiciyle kaçıran sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.