Türkiye
Ağrı'da zırhlı araca roketatarlı saldırı20 Ekim 2019 Pazar 14:35 - Son Güncelleme 20 Ekim 2019 Pazar 15:09
Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde İran sınırında devriye gezen zırhlı araca teröristlerce düzenlenen roketatarlı saldırıda 5 asker yaralandı.
[Fotoğraf: AA (arşiv) ]
Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, İran sınırındaki Şehit Piyade Er Haşim Türkoğlu Karakolu ile Kozlu Üs Bölgesi arasında devriye gezen askerlerin bulunduğu zırhlı araca teröristler roketatarlı saldırı düzenledi.
Saldırıda roketin isabet ettiği zırhlı araçtaki 5 asker yaralandı.
Yaralı askerler, Doğubayazıt ile Iğdır devlet hastanelerine kaldırıldı.
Yaralılardan biri Doğubayazıt Devlet Hastanesindeki ilk müdahalesinin ardından Erzurum'daki hastaneye sevk edildi.
Takviye birliklerin gönderildiği bölgede teröristlere operasyon başlatıldı.
Kaynak: AA
Etiketler: zırhlı araç Doğubayazıt ağrı