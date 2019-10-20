Türkiye
Azınlık cemaatleri temsilcilerinden Mehmetçik için dua20 Ekim 2019 Pazar 13:26 - Son Güncelleme 20 Ekim 2019 Pazar 14:11
Mardin'de, Türkiye'deki azınlık cemaatlerin tam katılımıyla düzenlenen ayinde, Barış Pınarı Harekatı'nda görev alan güvenlik güçleri için toplu dua edildi.
Türkiye'de bulunan azınlık cemaatlerinin dini yöneticileri, Mardin'deki Deyruzzaferan Manastırı'nda bir araya geldi.
[Fotoğraf: AA]
Harekatta görev alan askerler ve savaş mağduru Suriyelilerin sağ salim evlerine dönmeleri için toplu dua edildi.
Rum, Ermeni, Musevi cemaat temsilcileri ile Süryaniler ve Keldaniler ayine katıldı.
[Fotoğraf: AA]
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın cemaat liderleri için yazdığı mesaj da ayinde okundu.
Kaynak: TRT Haber, AA