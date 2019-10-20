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Başakşehir'de uyuşturucu operasyonu20 Ekim 2019 Pazar 12:33 - Son Güncelleme 20 Ekim 2019 Pazar 12:47
İstanbul Başakşehir'de düzenlenen operasyonda, 676 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi.
[Fotoğraf: AA ]
İstanbul Emniyet Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Mobil Park Timleri, Başakşehir'de bir adresten araçla uyuşturucu sevkiyatı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Şüphelinin yaşadığı siteyi takibe alan ekipler, aracıyla eve gelen şüpheliyi durdurdu.
Araçta yapılan aramada, 2 valiz içerisinde 58 kilogram uyuşturucu madde ele geçirdi. Şüpheli Enver Ç. gözaltına alındı.
Şüphelinin adresinde yapılan aramada ise, 20 valiz içerisinde 618 kilogram uyuşturucu madde bulundu.
Gözaltına alınan zanlının emniyetteki işlemlerinin sürdüğü açıklandı.
Kaynak: AA
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