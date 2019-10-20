Türkiye
PKK'lı teröristler odun toplayan köylülere saldırdı: 4 yaralı20 Ekim 2019 Pazar 12:31 - Son Güncelleme 20 Ekim 2019 Pazar 15:24
Şırnak'ın Uludere ilçesinde odun toplamaya giden köylülere PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda 4 kişi yaralandı.
[Fotoğraf: DHA]
Ortasu köyü kırsalındaki Berkur Tepe Üs Bölgesi yakınlarına odun toplamaya giden köylülere teröristlerce saldırı düzenlendi.
Saldırıda yaralanan 4 kişi helikopterle sevk edildikleri Şırnak Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.
Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.
Kaynak: AA
Etiketler: uludere Terör örgütü PKK şırnak PKK saldırı