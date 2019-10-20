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Bursa'da otomobil tıra çarptı: 1 ölü, 4 yaralı20 Ekim 2019 Pazar 13:08 - Son Güncelleme 20 Ekim 2019 Pazar 14:10
Bursa'nın İnegöl ilçesinde otomobilin tıra çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.
Mustafa Şanlı idaresindeki otomobil, Bursa-Ankara kara yolunun Çitli Kavşağı mevkiinde kontrolden çıkarak Hasan Öncül'ün kullandığı tıra çarptı.
Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobildeki sürücü Şanlı ile Mehmet Poyraz, Ali Alpak, Şevki Koca ve Ali Ayaz araçta sıkıştı.
Kazada Mehmet Poyraz hayatını kaybetti.
İnegöl Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan yaralılar Şanlı, Alpak, Koca ve Ayaz'ın ise sağlık durumları ciddiyetini koruyor.
Kaynak: AA
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