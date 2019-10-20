İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, içte ve dışta terörle mücadeleye yönelik yürütülen başarılı operasyonlar ve elde edilen sonuçlar, bölücü terör örgütü PKK’da çözülmeleri hızlandırdı, örgütten kaçışlar ve teslim olmalar arttı.

Van kırsalında faaliyet gösteren, terörden arananlarda 300 bin TL ödülle gri listede yer alan 2 terörist, ailelerin de ikna çalışmalarına katılmasıyla, İl Jandarma Komutanlığına teslim oldu.

Kaynak: TRT Haber