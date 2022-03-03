Donetsk ve Luhansk bölgesinde görevli AGİT'in 130 Misyon üyesinin, Rusya'nın Soçi şehrinden tahliyesi için THY tarafından özel sefer düzenlendi.

THY uçağı saat 18.05'te İstanbul Havalimanı'na indi. VİP Salonunda pasaport işlemleri yapılan 130 gözlemcinin ülkelerine gidecekleri öğrenildi.

AGİT, 25 Şubat'ta yaptığı açıklamada, Ukrayna'da devam eden çatışmalar ve kötüleşen güvenlik durumu nedeniyle buradaki çalışanlarının tahliye edileceğini duyurmuştu.