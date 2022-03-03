Haber Giriş: 3 Mart 2022 Perşembe 20:10Son Güncelleme: Kaynak: AA
Isparta'da yarın da okullar tatil
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Isparta'da yoğun kar yağışı bugün de devam etti. Kar nedeniyle okullar yarın da tatil edildi.
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, kar, buzlanma ve soğuk havanın yarın da etkisini sürdüreceği belirtildi.
Açıklamada, "4 Mart Cuma günü Milli Eğitim Bakanlığına bağlı tüm kademe okullar, özel anaokulları, özel eğitim, rehabilitasyon merkezleri, muhtelif kurslar, motorlu sürücü kursları, uygulama eğitim merkezleri, okullarda devam eden destekleme ve yetiştirme kursları faaliyetlerine ara verilmiştir" denildi.
Öte yandan, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personelin de idari izinli sayılacağı bildirildi.
Kentte kar yağışı nedeniyle bugün okullar tatil edilmişti.
Etiketler: Isparta Kar Yağışı Hava Durumu Buzlanma
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