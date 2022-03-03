Haber Giriş: 3 Mart 2022 Perşembe 19:06Son Güncelleme: Kaynak: AA
Mersin'de işçi servisi devrildi: 13 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Mersin'in Gülnar ilçesinde, işçileri taşıyan servis otobüsünün devrilmesi sonucu 13 kişi yaralandı. Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralıların tedavisi sürüyor.
Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde çalışan işçileri taşıyan servis, Büyükeceli Mahallesi Mersin-Antalya kara yolunda kontrolden çıkarak devrildi.
Vatandaşların ihbarıyla olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada ilk belirlemelere göre 13 işçi yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Silifke ve Aydıncık ilçelerindeki hastanelere kaldırıldı.
Etiketler: Trafik Kazası
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