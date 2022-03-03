Haber Giriş: 3 Mart 2022 Perşembe 17:26Son Güncelleme: Kaynak: AA
İstanbul'da İTÜ metro istasyonunda seferler normale döndü
[Fotoğraf: AA (arşiv)]
İstanbul'da metro hattındaki intihar girişimi nedeniyle işletmeye kapatılan İTÜ istasyonunda seferler normale döndü.
Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından konuyla ilgili paylaşım yapıldı.
Açıklamada, "Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı İTÜ istasyonumuzda bir vatandaşımızın intihar girişiminde bulunması nedeniyle İTÜ istasyonumuz işletmeye kapatılmıştır.Seferlerimiz Yenikapı-Sanayi Mahallesi ve Atatürk Oto Sanayi-Hacıosman istasyonları arasında yapılmaktadır" ifadelerine yer verildi.
Metro istasyonunun yaklaşık yarım saat kapalı kalmasının ardından yapılan yeni paylaşımda ise M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı İTÜ istasyonunun işletmeye açıldığı, seferlerin Yenikapı-Hacıosman istasyonları arasında yapılmaya başlandığı bildirildi.
Etiketler: İstanbul İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ)
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