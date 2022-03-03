Haber Giriş: 3 Mart 2022 Perşembe 17:20Son Güncelleme: Kaynak: AA
İzmir'de korsan otoparkçılık yapan 9 kişi yakalandı
[Fotoğraf: AA]
İzmir'in Konak ilçesinde "korsan otoparkçılık" yaptığı belirlenen 9 kişi gözaltına alındı.
Trafik Denetleme ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Alsancak'ta cadde ve sokaklarda sürücülerin araçlarını park etmelerini engelleyen ya da park eden sürücülerden park parası talep ederek korsan otoparkçılık yapan şüphelilere yönelik denetim gerçekleştirdi.
Ekipler, denetimlerde korsan otoparkçılık yaptıkları öne sürülen 9 kişiyi yakaladı.
Şüphelilerden birine 22, diğerine 20, bir diğerine 12 kez daha önce aynı suçtan işlem yapıldığı tespit edildi.
"Kara yolu üzeri park yerindeki araçlardan park yerini tespite yetkili idarece veya bu idare tarafından işletme izni verilmediği halde park ücreti almak veya almaya teşebbüs etmek" suçundan gözaltına alınan şüpheliler, polis merkezine sevk edildi.
Etiketler: İzmir
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