Kırşehir'deki bir güzellik merkezi şubesinde çalışan personel, kendilerini stajyer öğrenci gibi gösterip merkeze yönlendirdiği vatandaşlara, buradan hizmet almaları durumunda prim kazanacaklarını söyledi.

Merkeze giden ancak hizmet almayı kabul etmedikleri halde gittiklerine dair bir belge imzalattırılan vatandaşlar, daha sonra icra takibiyle karşılaşınca polise başvurdu.

Diğer şubelerde de aynı yöntemi uyguladılar

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla başlattıkları soruşturmada, güzellik merkezinin başka illerindeki şubelerinde de benzer yöntemle dolandırıcılık yapıldığını tespit etti.

İstanbul, Bursa, Diyarbakır, Gaziantep, Konya, Manisa, Kocaeli, Çanakkale, Uşak ve Afyonkarahisar başta olmak üzere 18 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 43 şüpheli gözaltına alındı.

Kırşehir'e getirilen şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından "örgütlü nitelikli dolandırıcılık" suçlamasıyla Kırşehir Adliyesi'ne sevk edildi.