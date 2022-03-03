Bitlis İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Adilcevaz ilçesindeki Çimenli Yol Kontrol Noktasında gerçekleştirilen uygulamada R.E'nin kullandığı tır durduruldu.

Yapılan kontrollerde tırın dorsesinde yurda yasa dışı yollardan girdiği tespit edilen aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 85 Afganistan ile 3 Bangladeş uyruklu düzensiz göçmen yakalandı, organizatörlük yapan sürücü R.E. gözaltına alındı.

Göçmenler, işlemlerinin ardından Bitlis İl Göç İdaresi'ne teslim edilecek.