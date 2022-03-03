Haber Giriş: 3 Mart 2022 Perşembe 17:42Son Güncelleme: Kaynak: AA
Şanlıurfa'da tır ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde otomobilin tıra çarpması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralıların tedavisi sürüyor.
Abdullah Yalçınkaya idaresindeki otomobil, Şanlıurfa-Gaziantep Otoyolu'nun 89. kilometresinde, önünde seyreden Azat Hakan yönetimindeki tıra arkadan çarptı.
Kazada otomobilin sürücüsü ile araçta bulunan İbrahim, İsmail ve İsa Kurt yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Birecik Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Etiketler: Trafik Kazası
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