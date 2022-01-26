Haber Giriş: 26 Ocak 2022 Çarşamba 09:48Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ağıl yangınında 9 küçükbaş hayvan telef oldu
[Fotoğraf: AA]
Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde bir ağılda çıkan yangında 9 küçükbaş hayvan telef oldu.
Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde Akçaköy'de Çetin Dağ'a ait ağılda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine gelen itfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saatlik çalışması sonucu yangın söndürüldü.
Yangın esnasında ağılda bulunan 121 küçükbaş hayvandan 9'u telef oldu.
Tarım ve Orman İl Müdürü Mehmet Aksoy, Vali Osman Bilgin'in talimatıyla olay yerine gelerek incelemede bulundu.
Etiketler: Hayvancılık İtfaiye Kırklareli Yangın
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