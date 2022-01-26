Haber Giriş: 26 Ocak 2022 Çarşamba 09:28Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Avcılar'da D-100'e terk edilen araçlar çekildi
[Fotoğraf: DHA]
İstanbul Avcılar'da pazartesi akşamı yağan yoğun kar yağışı sırasında sahipleri tarafından D-100 karayoluna terk edilen ve alınmayan araçlar tek tek çekildi.
İstanbul'da, Avcılar Emniyet Müdürlüğü ekipleri, salı günü D-100 karayolunda terk edilen araçların sahiplerine ulaşmaya çalıştı.
Birçok sürücüye ulaşılırken bu araçların çekilmesi sağlandı. Tanınan süre içerisinde sahipleri gelmeyen veya ulaşılamayan araçlar ise çekicilerle tek tek yediemin otoparklarına götürüldü.
İlçe sınırları içerisinde uluslararası karayolu üzerinde sahipsiz hiçbir araç bırakılmadığı aktarıldı.
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