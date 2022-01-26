Tek katlı evler kara gömüldü
Muş’ta yoğun kar yağışı nedeniyle tek katlı evler kara gömüldü.
Türkiye’nin en çok kar yağışı alan illerinin başında gelen Muş’ta, müstakil evler karda kayboldu. Merkeze bağlı Kale Mahallesinde kar kalınlığı 1 metrenin üzerine çıktı.
Tek katlı evlerin yer aldığı mahallede çatılarda oluşan buz sarkıtları 2-3 metreye ulaştı.
Ellerine kürekleri alarak damlara çıkan vatandaşlar, 1 metre kalınlığındaki kar kütlelerini temizlemek için çalışma başlattı.
Ekmek telaşına düşen kadınlar ise tandırda pişirdikleri ekmekleri karları aşarak evlerine taşıdı.
“Karın altında kaldık”
Kapısının önündeki karları temizleyen vatandaşlardan Şemsettin Özcan, 1 metreden fazla kar yağdığını söyledi:
“Karın altında kaldık. Sabahtan akşama kadar evlerin önünü temizliyoruz ama bitiremiyoruz. Çatılar hep buz tuttu. Sarkıtlar 2-3 metreyi geçti. Hava çok soğuk. Bu sene karın altında kaldık. Yaşamımız bu yüzden çok zor”
- 09:55
- 09:56
- 09:53
- 10:04
- 09:41