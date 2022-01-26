Türkiye’nin en çok kar yağışı alan illerinin başında gelen Muş’ta, müstakil evler karda kayboldu. Merkeze bağlı Kale Mahallesinde kar kalınlığı 1 metrenin üzerine çıktı.

Tek katlı evlerin yer aldığı mahallede çatılarda oluşan buz sarkıtları 2-3 metreye ulaştı.

Ellerine kürekleri alarak damlara çıkan vatandaşlar, 1 metre kalınlığındaki kar kütlelerini temizlemek için çalışma başlattı.

Ekmek telaşına düşen kadınlar ise tandırda pişirdikleri ekmekleri karları aşarak evlerine taşıdı.

“Karın altında kaldık”

Kapısının önündeki karları temizleyen vatandaşlardan Şemsettin Özcan, 1 metreden fazla kar yağdığını söyledi:

“Karın altında kaldık. Sabahtan akşama kadar evlerin önünü temizliyoruz ama bitiremiyoruz. Çatılar hep buz tuttu. Sarkıtlar 2-3 metreyi geçti. Hava çok soğuk. Bu sene karın altında kaldık. Yaşamımız bu yüzden çok zor”