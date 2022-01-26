Ankara İl Emniyet Müdürlüğü, 17-23 Ocak tarihleri arasında düzenlenen operasyonların detaylarını paylaştı.

Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin birçok adrese düzenlediği operasyonlarda 28 şüpheli yakalandı.

Operasyonlarda, kaçak olarak piyasaya sürülmeye çalışılan çok miktarda sigara, tütün, alkollü içki, sigara kağıdı, tıbbi ilaç, elektronik eşya ve sahte bandrol ele geçirildi.

