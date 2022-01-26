Haber Giriş: 26 Ocak 2022 Çarşamba 07:31Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Başkentte kaçakçılık operasyonları: 28 gözaltı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Başkent'te kaçakçılığın önlenmesine yönelik operasyonlarda 28 şüpheli gözaltına alındı.
Ankara İl Emniyet Müdürlüğü, 17-23 Ocak tarihleri arasında düzenlenen operasyonların detaylarını paylaştı.
Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin birçok adrese düzenlediği operasyonlarda 28 şüpheli yakalandı.
Operasyonlarda, kaçak olarak piyasaya sürülmeye çalışılan çok miktarda sigara, tütün, alkollü içki, sigara kağıdı, tıbbi ilaç, elektronik eşya ve sahte bandrol ele geçirildi.
Etiketler: Kaçak İçki Kaçakçılık
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