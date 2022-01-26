Hummalı çalışma sürüyor… Raylar üzerinde son ince işler yapılıyor.

Kadıköy-Tavşantepe metro hattı 7,5 kilometre daha uzatıldı, 4 istasyon eklendi.

Yeni hat sayesinde Kadıköy'den metroya binen bir yolcu, 48 dakikada Sabiha Gökçen Havalimanı'na ulaşılabilecek.

Metro hattı tamamlandığında Sabiha Gökçen Havalimanı durağında inen bir uçak yolcusu, hiç yeryüzüne çıkmadan 2 ila 3 dakikada havalimanı giriş katında olacak.

"İstasyon çalışmaları tamamlanmış durumda"

Çalışmalar hakkında bilgi veren Proje Kontrol Amiri Murat Canbal, "Tünel inşaatları ve istasyon çalışmaları tamamlanmış durumda. Elektro mekanik montaj işlerimiz ve mimari kaplama işlerimiz tamamlanma aşamasına gelmiştir" dedi.

Saatte 70 bin yolcu taşınacak



Proje tamamlandığında yoğun saatlerde 2 dakikada bir sefer düzenlenecek.

Saatte 70 bin yolcu taşınacak.



Güzergah üzerinde, Fevzi Çakmak Hastane, Yayalar Şeyhli, Kurtköy ve Sabiha Gökçen Havalimanı istasyonları yer alacak. Vatandaşlar, Fevzi Çakmak istasyonundan, Marmara Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine de ulaşabilecek.

Hattın açılmasıyla yolcuların konforlu bir şekilde havalimanına ulaşacağını söyleyen Canbal, "Bu yapmış olduğumuz proje, bölgede yaşayan ve her geçen gün nüfus yoğunluğu artan kent halkının daha konforlu, daha güvenli ve daha hızlı İstanbul kent merkezine erişmesini sağlayacak. Aynı zamanda havalimanı yolcularının da İstanbul kent merkezine konforlu bir şekilde ulaşmasını sağlamış olacak" açıklamasını yaptı.

Yılın ilk yarısında hizmete girmesi bekleniyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının üstlendiği projenin yüzde 90’ı tamamlandı.

Sabiha Gökçen Havalimanı hattının, yılın ilk yarısında hizmete girmesi bekleniyor.

Haber: Nurgül Dönmez

Kamera: Hakan Demir