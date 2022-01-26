Haber Giriş: 26 Ocak 2022 Çarşamba 03:17Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Bitlis'te soba zehirlenmesi: 6 kişi hastaneye kaldırıldı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Bitlis'te sobadan zehirlenen anne ve 5 çocuğu, paletli ambulansla kaldırıldıkları hastanede tedavi altına alındı.
Mutki ilçesine bağlı Koyunlu köyünde yaşayan anne ve 5 çocuğu, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi.
Vatandaşların ihbarı üzerine sağlık ekipleri, karla kaplı yolu paletli ambulansla geçerek hastalara ulaştı.
İki ayrı ambulansla Bitlis Devlet Hastanesi'ne getirilen ailenin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Etiketler: Soba Zehirlemesi
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