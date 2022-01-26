Haber Giriş: 26 Ocak 2022 Çarşamba 02:39Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Parkta tartıştığı genç kızı bıçakladı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Mersin'in Tarsus ilçesinde S.Y. isimli genç kız, parkta tartıştığı kişi tarafından 5 yerinden bıçaklandı. Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan genç kız tedavi altına alınırken, saldırgan ise polis ekiplerince yakalandı.
Cumhuriyet Mahallesi'ndeki bir parkta S.Y. isimli genç kız, tartıştığı bir kişi tarafından 5 yerinden bıçaklandı.
Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, S.Y.'yi Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
S.Y. tedavi altına alınırken, saldırgan ise polis ekiplerince yakalandı.
Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.
Etiketler: Kadına Şiddet
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