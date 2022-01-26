Cumhuriyet Mahallesi'ndeki bir parkta S.Y. isimli genç kız, tartıştığı bir kişi tarafından 5 yerinden bıçaklandı.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, S.Y.'yi Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

S.Y. tedavi altına alınırken, saldırgan ise polis ekiplerince yakalandı.

Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.