Haber Giriş: 26 Ocak 2022 Çarşamba 01:55Son Güncelleme: Kaynak: AA
Pozantı'da hamile ve engellilere kar izni
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Adana'nın Pozantı ilçesinde kar yağışı nedeniyle kamuda çalışan hamile ve engelli personele 1 gün idari izin verildi.
Pozantı Kaymakamlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, ilçede hava koşullarının olumsuz olduğu belirtildi.
Bu nedenle kamu kurum ve kuruluşlarında görevli hamile ve engelli personellerin 26 Ocak Çarşamba günü idari izinli sayıldığı kaybedildi.
Etiketler: Kar Yağışı Engelliler
Son Haberler
- 01:53
- 01:45
- 01:33
- 01:31
- 01:04
Sıradaki Haber
Üç ilde eğitim faaliyetlerine ara verildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz