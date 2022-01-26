Haber Giriş: 26 Ocak 2022 Çarşamba 03:50Son Güncelleme: Kaynak: AA
Eskişehir'de ağıl yangını: 80 hayvan telef oldu
[Fotoğraf: AA]
Eskişehir'de bir ağılda çıkan yangında 30 büyük, 50 küçükbaş olmak üzere toplam 80 hayvan telef oldu.
Tepebaşı ilçesine bağlı Turgutlar Mahallesi'nde Abdullah Kıpçak'a ait ağılda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
80 hayvan telef oldu
İhbar üzerine olay yerine gelen Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerince söndürülen yangında 30 büyük, 50 küçükbaş hayvan yanarak telef oldu.
Jandarma ekipleri olayla ile ilgili çalışma başlattı.
Etiketler: Yangın
Son Haberler
- 03:43
- 05:29
- 02:52
- 01:59
- 01:53
Sıradaki Haber
Polislerden karda güçlükle ilerleyen sürücülere çay ve simit ikramı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz