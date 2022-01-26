Haber Giriş: 26 Ocak 2022 Çarşamba 06:52Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Kamyonun çarptığı tır alev aldı: 1 ölü
[Fotoğraf: DHA]
Mersin'in Tarsus ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyon, önce minibüse ardından tıra çarptı. Kaza sonrası alev alan tırda sıkışan sürücü, yanarak hayatını kaybetti.
Tarsus- Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda, Veli Ş. yönetimindeki kamyon, Mehmet Ç. idaresindeki kamyonet ve Namık Batay'ın kullandığı tır çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine polis, 112 Acil Servis ve itfaiye sevk edildi. Tır sürücüsü Namık Batay, sıkıştığı tırın alev alması sonucu hayatını kaybetti.
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yanan tırı söndürdü.
Polisin kazayla ilgili soruşturması sürüyor.
Etiketler: Trafik Kazası Yangın
Son Haberler
- 07:07
- 04:04
- 03:43
- 05:29
- 02:52
Sıradaki Haber
Eskişehir'de ağıl yangını: 80 hayvan telef oldu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz