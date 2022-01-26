Haber Giriş: 26 Ocak 2022 Çarşamba 09:31Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Suya düşen iş makinesinin operatörü hayatını kaybetti
İstanbul Ataşehir’de bir inşaat alanında iş makinesi üstü buzla kaplanan su dolu alana düştü. Suya gömülen iş makinesinin operatörü hayatını kaybetti.
Ataşehir’de inşaat alanında iş makinası, buz tutan su birikintisine düştü. Suya gömülen iş makinesinin operatörü kayboldu.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis sevk edildi. İtfaiye ekipleri işçiyi bulmak için çalışma başlattı.
Ekiplerin çalışması sonucunda işçinin cansız bedenine ulaşıldı.
Etiketler: İstanbul
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