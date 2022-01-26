Meteorolojiden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava çok bulutlu ve karlı olacak, yağış Muş ve Bitlis çevrelerinde öğle saatlerinde etkisini artıracak.

Hava sıcaklığının mevsim normallerinin altında seyredeceği bölgede, rüzgar kuzeyden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Gün içinde en yüksek sıcaklığın Van'da 2, sıfırın altında olmak üzere Hakkari, Muş, Bitlis’te 1 derece olması bekleniyor.

Bölgede, buzlanma, don, sis ve pus ile eğimli ve dik yamaçlarda çığ riski bulunduğundan yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli davranılması gerekiyor.