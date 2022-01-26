Haber Giriş: 26 Ocak 2022 Çarşamba 09:41Son Güncelleme: Kaynak: AA
4 il için kar uyarısı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Meteoroloji, Van, Hakkari, Bitlis ve Muş için kar uyarısında bulundu. Vatandaşlardan, dik yamaçlardaki çığ riskine karşı dikkatli ve tedbirli davranmaları da istendi.
Meteorolojiden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava çok bulutlu ve karlı olacak, yağış Muş ve Bitlis çevrelerinde öğle saatlerinde etkisini artıracak.
Hava sıcaklığının mevsim normallerinin altında seyredeceği bölgede, rüzgar kuzeyden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.
Gün içinde en yüksek sıcaklığın Van'da 2, sıfırın altında olmak üzere Hakkari, Muş, Bitlis’te 1 derece olması bekleniyor.
Bölgede, buzlanma, don, sis ve pus ile eğimli ve dik yamaçlarda çığ riski bulunduğundan yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli davranılması gerekiyor.
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