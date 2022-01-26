Haber Giriş: 26 Ocak 2022 Çarşamba 09:30Son Güncelleme: Kaynak: AA
Gaziantep'te kamuda mesai saatlerine 'kar' düzenlemesi
[Fotoğraf: AA]
Gaziantep'te yoğun kar yağışı nedeniyle trafikteki aksaklıkların önüne geçmek için kamuda mesai saatleri yeniden düzenlendi.
Gaziantep Valisi Davut Gül, kentte yoğun kar yağışı nedeniyle trafikteki aksamaların önüne geçmek için 26-27-28 Ocak’ta kamuda mesai saatlerinin 10.00-16.00 olarak düzenlendiğini duyurdu.
Gül, zorunlu olmadıkça araç kullanılmaması uyarısında bulundu.
Etiketler: Gaziantep Hava Durumu Kar Yağışı Meteoroloji
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