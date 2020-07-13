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Afyonkarahisar'da minibüs ile otomobil çarpıştı: 17 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Afyonkarahisar'da minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 17 kişi yaralandı.
Afyonkarahisar'da Caner Tiril idaresindeki yolcu taşıyan minibüs, Afyonkarahisar-Eskişehir kara yolu polis okulu kavşağında Hızırşah Özdemir yönetimindeki otomobille çarpıştı.
Kazada, sürücüler ile araçlardaki 15 kişi yaralandı.
Yaralılar, kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.
Etiketler: afyonkarahisar kazaSon Güncelleme: 13 Temmuz 2020 Pazartesi 16:52
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