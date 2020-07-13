Samsun Canik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında market, bakkal ve fırınlarda hijyen ve temizlik denetimlerini sürdürüyor.

Ekipler denetimlerinde son kullanım tarihi geçen 1300'ün üzerinde ürüne el koydu. Son kullanım tarihi geçmiş ürünlerin satışına devam eden esnafa da cezai işlem uygulandı.

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, ülke genelinde başarıyla süren pandemiyle mücadele sürecinde Canik'te zabıta ekiplerinin denetimlerini artırdığını söyledi.

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"Son kullanım tarihini kontrol etsinler"

Ekiplerin hijyen ve temizlik konusu dışında son kullanım tarihi geçen gıda ürünleri denetimlerini de aralıksız sürdürdüğünü belirten Sandıkçı, şöyle konuştu:

"İnsanlarımızın sağlığı bizler için her şeyden çok daha önemli. Hakkıyla helalinden kazanan esnaflarımıza destek olmaya devam edeceğiz. Bununla birlikte vatandaşlarımızın sağlığını tehdit edebilecek ürün satışı gerçekleştiren esnaflarımıza da cezai işlem uygulamak zorundayız. Vatandaşlarımız çok dikkatli olsunlar. Yaptıkları alışverişlerde mutlaka ürünlerin son kullanım tarihini kontrol etsinler."