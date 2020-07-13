Haber Giriş: Kaynak: AA
Sakarya'daki hortum böyle görüntülendi
Sakarya'nın Karasu ilçesinde sahile gelen vatandaşlar, liman tarafında oluşan hortumu cep telefonlarıyla kaydetti.
Sakarya'da denize girmek için sahile gelen vatandaşlar, aniden bastıran sağanağın ardından Karasu Limanı yakınlarında denizde hortum oluştuğunu fark etti.
Vatandaşlar, bu anları cep telefonu kameralarıyla görüntüledi.
Sahile ve yerleşim yerlerine uzakta oluştuğu için çevreye zarar vermeyen hortum, yaklaşık 5 dakika sonra kayboldu.
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