Olay, önceki gün merkez Bağlar ilçesinde meydana geldi.

Minibüsteki kavga dışarıda da devam etti

Şehir içi yolcu taşımacılığı yapan minibüsteki erkek yolcu, maskesini çıkararak öksürmeye başladı.

Koronavirüs salgını nedeniyle tedirginleşen kadın yolcu, duruma tepki gösterdi. İkili arasında sözlü tartışma başlamasıyla, erkek yolcu kırmızı ışıkta bekleyen minibüsten indi.

Ardından kadın yolcunun da inmesiyle tartışma dışarıda da devam etti.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu çevredekiler de erkek yolcuya tepki gösterdi.

Polis müdahale etti

Bu sırada iki yolcu arasında çıkan kavga, bölgede devriye görevi yapan polisin müdahalesiyle büyümeden önlendi.

Polis merkezine götürülen iki kişi, birbirlerinden şikayetçi olmaması nedeniyle serbest bırakıldı.

Öte yandan polis ekiplerince erkek yolcuya maskesini çıkardığından dolayı 900 lira idari para cezası uygulandı.

Kadın ve erkeğin kavga anı ise çevredekilerin cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.