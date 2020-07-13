11 temmuz cumartesi günü, Seyrek Mahallesi Palamar mevkisinde denize girdikten sonra dalgaların büyümesiyle kayalıklara çıkıp mahsur kalan Altar A.'nın sahil güvenlik helikopteri tarafından kurtarılma anı güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Görüntülerde, sahil güvenlik personelinin helikopterden halatla kayalıklara inmesi, Altar A.'yı da alarak helikoptere çıkması yer alıyor.

Kayıtlarda ayrıca, sahil güvenlik personelinin bu sırada fenelaşan Altar A'ya müdahale ederek, "Eliyle iyi misin?" işareti yaptığı, başını öne doğru sallayarak cevap veren Altar A.'nın sağlık personeline teslim edilmesi görülüyor.

Olay

Altar A., ile Onur C., 11 temmuz cumartesi günü, cankurtaran bulunmayan Seyrek Mahallesi Palamar mevkisinde denize girmiş, dalgaların büyümesi üzerine Altar A., güçlükle kayaların üzerine çıkarken, Onur C., ise gözden kaybolmuştu.

Kıyıda bekleyen kişinin yardım istemesi üzerine olay yerine Kocaeli Sahilleri Su Kazaları Önleme Merkezine (KOSKEM) bağlı cankurtaran ekipleri ile Sahil Güvelik Komutanlığına ait helikopter sevk edilmişti.

Kayalıklarda mahsur kalan Altar A., helikopterle kurtarılmış, Onur C. de KOSKEM ekiplerince hareketsiz bulunarak denizden çıkarılmıştı.

Kandıra Devlet Hastanesine kaldırılan Onur C., müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.