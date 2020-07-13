Haber Giriş: Kaynak: AA
Gaziantep'te 1215 kök Hint keneviri ele geçirildi
[Fotoğraf: AA (Arşiv) ]
Gaziantep'te tarlalarına 1215 kök Hint keneviri eken 3 kişi gözaltına alındı.
Şahinbey İlçe Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, istihbarat çalışmaları kapsamında Şahinbey ilçesi Zeytinli Mahallesi'ndeki bir araziye hint keneviri ekildiği bilgisine ulaşıldı.
Yapılan baskında 1215 kök hint keneviri ele geçiren güvenlik güçleri, olayla ilgili 3 kişiyi gözaltına aldı.
Ele geçirilen uyuşturucu ise jandarma tarafından imha edildi.
Son Haberler
- 14:33
- 14:09
- 14:19
- 14:16
- 14:45
Sıradaki Haber
Kocaeli merkezli 4 ilde suç örgütü operasyonu: 10 gözaltı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz