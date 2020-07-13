Şahinbey İlçe Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, istihbarat çalışmaları kapsamında Şahinbey ilçesi Zeytinli Mahallesi'ndeki bir araziye hint keneviri ekildiği bilgisine ulaşıldı.

Yapılan baskında 1215 kök hint keneviri ele geçiren güvenlik güçleri, olayla ilgili 3 kişiyi gözaltına aldı.

Ele geçirilen uyuşturucu ise jandarma tarafından imha edildi.