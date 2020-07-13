Afyonkarahisar Kanlıca Mahallesi'nde yapılan sokak düğününü, polis ekipleri koronavirüs tedbirleri kapsamında uyarmak istedi.

4 polis yaralandı

Polisler, düğün sahibi ve müzisyenlerle görüşürken, alkollü grup da küfür ve hakarete başladı. Alkollü kişiler, sonrasında polislere sandalye ve masalarla saldırdı. Bunun üzerine bölgeye takviye ekip istendi.

Saldırganlarla ekipler arasında arbede devam edince bu kez özel harekat ve çevik kuvvet ekipleri olay yerine sevk edildi. Bölgeye gelen ekiplerin müdahalesiyle düğün sahibi ile birlikte saldırıya karışan 5 kişi, gözaltına alındı.

Olayda masa ve sandalye darbeleriyle yaralanan 4 polis, sağlık görevlilerince ambulansta yapılan müdahalelerinin ardından Afyonkarahisar Devlet Hastanesine kaldırılarak, tedaviye alındı.

Polislerin sağlık durumu iyi.