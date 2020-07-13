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Hakkari'de teröristlerin tuzakladığı EYP imha edildi
[Fotoğraf: MSB]
Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde terör örgütü PKK tarafından yola tuzaklanan el yapımı patlayıcı (EYP) imha edildi.
Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB) Twitter hesabından devam eden operasyonlarla ilgili açıklama yapıldı.
Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"PKK terör örgütü, alçakça eylem arayışlarına devam ediyor. Hakkâri/Şemdinli’de sivillerin de kullandığı yola tuzaklanan EYP, Kahraman Mehmetçiklerimizin dikkatiyle tespit edilerek imha edildi."
PKK terör örgütü, alçakça eylem arayışlarına devam ediyor. Hakkâri/Şemdinli’de sivillerin de kullandığı yola tuzaklanan EYP, Kahraman Mehmetçiklerimizin dikkatiyle tespit edilerek imha edildi.#MSB #TSK pic.twitter.com/kc9S5W2svB— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) July 13, 2020
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