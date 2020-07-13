Netflix Türkiye, sosyal medya hesabından "Afiyet olsun!" ifadeleriyle birkaç gün önce vizyona giren ve Gina Prince'in yönettiği, aksiyon dalındaki "The Old Guard" filminden bazı sahneler paylaşıp Charlize Theron'u Twitter'den etiketledi.

Paylaşılan sahnelerde Charlize Theron'un canlandırdığı Andy karakterinin baklava yemesi yer aldı. Paylaşımın ardından bir süre sonra ise 44 yaşındaki Güney Afrikalı ve Amerikalı sinema sanatçısı "Şimdiye kadar yediğim en iyi tat. En iyisinin Gaziantep'te olduğunu duydum." anlamına gelen "Best thing I've ever tasted. Heard they have the best at Gaziantep…" ifadeleriyle yanıt verdi.

Best thing I’ve ever tasted. Heard they have the best at Gaziantep… — Charlize Theron (@CharlizeAfrica) July 11, 2020

Filmdeki sahnede ise kendisine uzatılan yiyeceğin koklayarak baklava olduğunu anlayan 2003 yılında "En İyi Kadın Oyuncu" dalında Oscar ödülüne layık görülen Theron, daha sonra iddia sonucu tadına baktığı baklavanın Türkiye'nin Doğusundan olduğunu tahmin ederek iddiayı kazanıyor.

Fatma Şahin'den Theron'a davet

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, "The Old Guard" filminde baklava yeme sahnesi bulunan ve Gaziantep baklavasına öven Hollywood yıldızı oyuncu Charlize Theron'u kente davet etti:

"Filmdeki sahneyi izleyince Antep baklavasının tadı bir dilimle belli olmaz diye düşündük ve kendisine baklava gönderip buraya davet etme kararı aldık. Davetimizi sosyal medya hesaplarımızdan da gerçekleştirdik. Kendisine resmi davette de bulunacağız. Theron'u gastronomi ve lezzet başkenti olan Gaziantep'te ağırlamaktan ziyadesiyle mutlu olacağız."

Baklavacılar memnun

Theron'un paylaşımlarının ardından Gaziantepli baklava ustaları da heyecanlandı.

Kentteki baklava ustalarından Ufuk Sağluge, Gaziantep'in baklava konusunda çok önemli ve ayrıcalıklı bir yer olduğunu söyledi.

Gaziantepli ustaların baklavayı doğal ürünleri sevgileriyle birleştirerek ürettiğini anlatan Sağluge, "Gaziantepli ustaların hemen hepsi işini aşk ve sevgiyle yapıyor. Bizim hedefimiz baklavamızı her zaman en üst seviyeye çıkarmak. Filmde geçen kareyle gururumuz okşadı. Tüm film ekibini Gaziantep'e baklava yemeye bekliyoruz." diye konuştu.

Baklavacı Levent Aktaş ise Antep baklavasının Avrupa Birliği (AB) tarafından da tescil edilen ilk Türk ürünü olduğunu anımsatarak, "Gaziantep baklavasının artık bir dünya markası olduğu tescillendi. Kentimizi, bölgemizi ve ülkemizi leziz baklavalarımızla tanıtıyorduk. Artık işimiz daha kolay olacak." ifadelerini kullandı.

Baklava ustası Burhan Çağdaş da tanıtımın önemine işaret ederek Antep baklavası konusunda da son yıllarda tanıtım anlamında önemli aşamalar kaydettiklerini belirtti.

Tanıtımların artık sonuç vermeye başladığını anlatan Çağdaş, "Baklava için yapılan tanıtımlar artık meyvesini veriyor. Her geçen yıl ünümüz daha da artacak ve katma değeri yüksek bir ürünü ihraç kalemi olarak değerlendireceğiz." dedi.