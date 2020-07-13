Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından geçen yıl açılışı gerçekleştirilen ve birçok etkinliğe ev sahipliği yapan Hafıza 15 Temmuz Müzesi, Türkiye ve dünyadaki darbe girişimleri ile modern sömürgecilik tarihine de ışık tutuyor.

1500 metrekare alanda 2 kat inşa edilen müzenin zemin girişindeki duvarda "Unutma" yazısı ile 15 Temmuz şehitlerinin isimleri ve onları temsilen tavandan sarkan beyaz güvercinler bulunuyor.

Müzenin girişinde bulunan dev ekranda da 15 Temmuz videoları ve belgeselleri gösteriliyor. İkinci katta ise vatandaşları, "Göreceklerin senin hikayendir" yazısı karşılıyor.

[Fotoğraf: AA]

Müzede bulunan eşyalar

Müzede, 15 Temmuz'da yaşananlar materyallerle anlatılırken, şehit ve gazilerin o kara gecede kullandıkları eşyalar sergileniyor. Eşyalar arasında şunlar bulunuyor:

"Darbeci tuğgeneral Semih Terzi'yi vurarak darbenin seyrini değiştiren Astsubay Ömer Halisdemir'in beresi ve kaması, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın televizyonda millete çağrı yaptığı Hande Fırat'a ait cep telefonu, gazi Bilal Özyıldırım'a ait kurşun isabet etmiş motosiklet kaskı, gazi Abdullah Çay'a ait kurşun isabet etmiş anahtar, şehit Necmi Bahadır'a ait kurşun isabet etmiş cüzdan ve fotoğraf, gazi İdris Akdoğan'a ait kurşun isabet etmiş telefon, darbecilerin kullandığı tankın ezdiği otomobil, zarar gören motosiklet ve şehitlerin ayakkabıları."

[Fotoğraf: AA]

15 Temmuz'a dair 3 boyutlu videolar

Müzede ayrıca darbe teşebbüsünde kullanılan mühimmatlar bulunuyor. Hafıza 15 Temmuz'da şehitlerin fotoğraflarına ve biyografilerine, darbeler ve sömürgecilik tarihine dair bilgilere dokunmatik ekranlardan ulaşılabiliyor. Şehadet Şuuru Salonu'nda 15 Temmuz'a dair 3 boyutlu videolar izlenebiliyor.

Müzede, millet iradesine yapılan darbelerin, ülkede ekonomik krize, siyasi istikrarsızlığa, sosyal bunalıma, dışa bağımlılığa ve milli politikalardan uzaklaşmaya neden olacağı anlatılıyor.

Darbeler Çağı köşesinde ise 1950-2016'da dünya genelinde 531 darbe gerçekleştirildiği, bunların 210'unun amacına ulaştığı, Türkiye'de ise 1960-2016'da 9 darbe ve darbe girişimi gerçekleştirildiği aktarılıyor.

Ayrıca, sömürgeciliğe karşı dik duranlar köşesinde, aralarında Mustafa Kemal Atatürk, II. Abdülhamit Han, Aliya İzzetbegoviç.

[Fotoğraf: AA]

"500 bininci misafirimizi ağırladık"

15 Temmuz Derneği Başkanı Tarık Şebik, pandemi süreci yaşanmasına rağmen ilk yıl için ortaya koydukları 500 bin ziyaretçi hedefine ulaştıklarını söyledi.

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile imzalanan protokol kapsamında kentteki tüm 10 ve 11. sınıf öğrencilerinin müfredattaki "yakın tarih" dersi vesilesiyle müzeyi ziyaret ettiğini ve bundan sonraki yıllarda ziyaretlerin devam edeceğini belirten Şebik, şöyle konuştu:

"15 Temmuz'u milli hafızada canlı tutmadan, gelecek nesillere doğru bir şekilde aktarmadan, 'Biz 15 Temmuz'u unutmayacağız.' söylemi sadece söylemden ibaret kalır. 15 Temmuz'u, kahramanlarımızı, şehitlerimizi ve gazilerimizi unutmayacaksak böylesi kültürel işlere, böylesi zihinsel manada akademik çalışmalara ihtiyaç var."

Şebik, Hafıza 15 Temmuz Müzesi'nde bu zamana kadar darbe girişiminin tanıklarının katıldığı birçok program düzenlendiğini anımsattı.

[Fotoğraf: AA]

5 dilde hizmet hedefi

Şebik, ikinci yıl için de hedeflerini belirlediklerini ve müzede 5 dilde hizmet verileceğini belirtti.

Amaçlarının müzeyi 5 dilde aplikasyonuyla, web altyapısıyla ve rehberleriyle hazır hale getirmek olduğunu anlatan Şebik, şöyle konuştu:

"Seneye 15 Temmuz'a kadar İngilizce, Almanca, İspanyolca, Rusça ve Arapça yayın yapan bir web sitesini hazırlamış olacağız. Sitenin altyapısı sayesinde ziyaretçiler buraya gelmeden de müzeyi gezebilecek. Ayrıca müzeye yurt dışından gelenler de kulaklık takarak bilgileri kendi dillerinde dinleyebilecek. Gelecek yıl müzede İngilizce ve Arapça bilen rehberlerimiz olacak. Buraya gelen gönül coğrafyamızda olan bir kardeşimize burayı anlatırken onun kavramlarıyla anlatmak lazım ki algılayabilsin, anlayabilsin."

Çağdaş müzecilik anlayışında internetin öneminden bahseden Şebik, tek tık ile müzelerin gezilebildiğine işaret etti.

Hafıza 15 Temmuz'un da aynı özelliklere sahip olacağını vurgulayan Şebik, "Hiç gelme durumu yoksa tabii ki biz internet hizmetini sunacağız ama gelme imkanı olan varsa da mutlaka müzeye bekleriz" dedi.

[Fotoğraf: AA]

"Bilmeyen, duymayan kalmasın"

Şebik, Hafıza 15 Temmuz Müzesi'ni görmeyen, bilmeyen ve duymayan kalmasın istediklerini anlattı.

Müzenin ilk senesinde daha çok yerli ziyaretçileri ağırladıklarını vurgulayan Şebik, ikinci yıl planlamasını yurt dışı ağırlıklı yaptıklarını belirtti.

Şebik, "Burada genellikle yerli ziyaretçilerimizi ağırlıyoruz. Almanya'dan gelen çok gurbetçimiz var. İkinci yılda hedefimizi yurt dışı ağırlıklı planlıyoruz. Bu konuda çalışmalarımıza başladık. Müzenin yurt dışından gelen konukların bir durağı olması anlamında çalışmalarımıza başladık" dedi.

15 Temmuz'da çeşitli etkinlikler düzenleyeceklerini, sabah Edirnekapı Şehitliğini ziyaret ettikten sonra Sultanahmet'teki 3. Ahmet Çeşmesi'nde şerbet dağıtacaklarını anlatan Şebik, ayrıca Sultanahmet Camii'nde hatim organizasyonu gerçekleştirileceğini, akşam da tüm camilerde dualar okunacağını söyledi.